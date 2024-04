Calciomercato Milan, Tomori blindato! Può partire solo per questa cifra. Ultime

Calciomercato Milan, Fikayo Tomori è considerato incedibile dal club rossonero: può partire solo per un’offerta indecente

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori viene considerato dal Milan come un perno fondamentale della difesa del presente e del futuro. Stasera guiderà il reparto al fianco di Matteo Gabbia ma anche per la prossima stagione le idee sono chiare.

Per Furlani e Ibrahimovic un’eventuale cessione potrebbe essere presa in considerazione solo di fronte ad un’offerta considerata indecente, ovvero dai 55 milioni di euro in su.