Calciomercato Milan: Thiaw in bilico, la cifra che può convincere i rossoneri alla cessione

Il calciomercato Milan nella sessione estiva potrebbe subire una mini rivoluzione. Tra gli addii possibili anche quello di Thiaw

Anche Malick Thiaw potrebbe essere coinvolto nella possibile rivoluzione del calciomercato Milan in vista della prossima sessione estiva.

Come riportato da Calciomercato.it nonostante la fiducia di cui gode nell’ambiente rossonero, e nonostante la sua volontà di legarsi ancora a lungo al Milan, resta un giocatore dal futuro ancora da scrivere. Potrebbe rimanere, ma per un’offerta non inferiore ai 25 milioni il club potrebbe anche decidere di ‘sacrificarlo’, per arrivare magari a calciatori altrettanto giovani ma ritenuti più utili nell’immediato, come il francese Lacroix del Wolfsburg.