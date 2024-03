Calciomercato Milan, strategia decisa su Theo Hernandez e Maignan: senza rinnovo partirà...

Calciomercato Milan, decisa la strategia per Maignan e Theo Hernandez: senza rinnovo partirà solo uno dei due

Come riferito da Tuttosport, Ibrahimovic e Furlani avrebbero preso un’importante decisione sul calciomercato Milan della prossima estate in merito alle situazioni di Theo Hernandez e Maignan.

Entrambi sono in scadenza a giugno del 2026 e per entrambi sono in corso le trattative per il prolungamento del contratto: se non dovesse arrivare la fumata bianca a partire sarà solo il portiere francese per una cifra compresa tra i 70 e gli 80 milioni di euro.