Calciomercato Milan: tesoretto per l’estate, 4 big rossoneri A RISCHIO cessione! Lo scenario

Per far fronte ai mancati incassi Champions e per un tesoretto estivo il calciomercato Milan può sacrificare uno se non due di 4 big

Il calciomercato Milan rischia di dover far fronte all’addio di uno se non 4 big nella prossima sessione di calciomercato estivo per raccogliere una tesoretto per finanziare possibili colpi, anche in virtù di mancati incassi dalla Champions 2023-24.

Tra gli indiziati ci sono Maignan, Leao e Theo Hernandez. I due francesi piacciono al Bayern Monaco mentre il portoghese è nel mirino del Psg. Discorso diverso vale per Giroud che potrebbe lasciare per una scelta di vita che potrebbe portarlo in America.