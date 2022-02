ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: ecco il tesoretto per Botman. Quanto può investire il club rossonero per il centrale olandese

Non è un mistero che Sven Botman sia il grande obiettivo in difesa dell’estate 2022 del Milan. Il gradimento verso il calciatore è altissimo così come lo è quello del calciatore verso il club rossonero.

Secondo La Gazzetta dello Sport per il difensore del Lille sarebbe pronto un investimento da 30 milioni.