Calciomercato Milan, Tare rompe gli indugi e piomba su Skriniar: lo scenario per gennaio. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il calciomercato del Milan sta entrando nel vivo con manovre strategiche che puntano a ridisegnare la spina dorsale della squadra. Come riportato dal giornalista Enzo Bucchioni nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, la dirigenza di via Aldo Rossi, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare — dirigente di lungo corso noto per la sua abilità nello scovare talenti internazionali — sta lavorando alacremente per accontentare le richieste tattiche del nuovo tecnico.

Il post-Fullkrug: il Diavolo cerca solidità

Dopo aver blindato il reparto offensivo con l’innesto di Niclas Fullkrug, il possente centravanti tedesco ex Borussia Dortmund che garantisce fisicità e gol, i rossoneri hanno spostato il mirino sulla retroguardia. L’obiettivo del club meneghino è quello di regalare a Massimiliano Allegri, allenatore plurititolato tornato all’ombra della Madonnina per riportare pragmatismo e solidità difensiva, un elemento di esperienza internazionale.

Il “no” di Allegri allo scambio Gatti-Ricci

Secondo le indiscrezioni raccolte da Bucchioni, si sarebbe registrato un retroscena interessante riguardante la Juventus. Il club bianconero avrebbe ipotizzato uno scambio che coinvolgeva Federico Gatti, difensore grintoso e di carattere, e Samuele Ricci, il giovane ed elegante regista ex Torino. Tuttavia, Allegri ha posto un veto deciso: il tecnico livornese considera Ricci un perno fondamentale per il centrocampo del futuro e non intende privarsene, preferendo puntare sulla sua visione di gioco.

La suggestione Skriniar: Tare tenta il colpo

La vera notizia bomba riguarda però la difesa del Diavolo. Il DS Igli Tare starebbe sondando con insistenza una pista che porta direttamente in Turchia, precisamente al Fenerbahce. L’obiettivo è Milan Skriniar, lo spigoloso difensore slovacco classe 1995, vecchia conoscenza del calcio italiano.

Riportare Skriniar a Milano, ma sulla sponda rossonera, rappresenterebbe un colpo di scena clamoroso. Il valore di mercato del centrale trentenne si aggira intorno ai dieci milioni di euro. Sebbene l’operazione non sia semplice dal punto di vista burocratico ed economico, il Milan ci prova con convinzione. Un innesto di tale caratura alzerebbe sensibilmente il livello qualitativo del pacchetto arretrato, offrendo ad Allegri quella leadership necessaria per competere ai vertici della Serie A.