Calciomercato Milan, Tare punta Disasi e Dier per la difesa di Allegri. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il calciomercato del Milan entra in una fase caldissima, con la dirigenza impegnata a puntellare la retroguardia per garantire a Massimiliano Allegri i giusti rinforzi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nuovo Direttore Sportivo rossonero Igli Tare, dirigente noto per la sua grande capacità di negoziazione e per l’occhio clinico nel pescare talenti nei campionati esteri, sta monitorando con attenzione diverse piste internazionali.

Asse caldissimo tra il Milan e il Chelsea

I rapporti tra il Diavolo e il Chelsea sono storicamente eccellenti, come dimostrato recentemente dall’affare che ha coinvolto Christopher Nkunku, il talentuoso e duttile attaccante francese capace di spaccare le partite con la sua velocità. Proprio grazie a questa sinergia, i rossoneri starebbero valutando il profilo di Axel Disasi. Il difensore centrale francese, colosso fisico ex Monaco dotato di un ottimo senso della posizione, è finito nel mirino di Tare.

Tuttavia, l’operazione non è immediata: per far sì che Disasi possa partire in prestito, il club londinese deve prima risolvere alcune questioni interne legate ai rientri e agli slot dei prestiti. Se dovesse aprirsi uno spiraglio, il Milan è pronto a dare battaglia alla Roma per assicurarsi le prestazioni del centrale.

L’alternativa di esperienza: Eric Dier

Non c’è solo il Chelsea nei pensieri del club meneghino. Un altro nome che resta caldissimo sulla scrivania di Igli Tare è quello di Eric Dier. Il difensore inglese, veterano della nazionale ed elemento di grande personalità tattica grazie alla sua capacità di giocare sia come centrale che come mediano davanti alla difesa, rappresenta una “possibilità” concreta. Massimiliano Allegri, allenatore livornese che fa della solidità difensiva e del pragmatismo il suo marchio di fabbrica, accoglierebbe volentieri un profilo così esperto per guidare i giovani della rosa.

La strategia di Igli Tare per il Diavolo

Il nuovo DS Tare sta lavorando su più tavoli per consegnare al Milan una rosa completa in ogni reparto. L’obiettivo è chiaro: alzare il muro davanti alla porta rossonera. La competizione con la Roma è serrata, ma il Milan conta di sfruttare i canali privilegiati con la Premier League per chiudere il colpo. Resta da capire chi tra Disasi e Dier vestirà la maglia dei rossoneri, ma una cosa è certa: il Diavolo vuole tornare a dominare in Italia e in Europa.