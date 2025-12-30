Calciomercato Milan, Tare in missione in Portogallo: osservatori rossoneri sul giovane talento. La situazione

Calciomercato Milan, Igli Tare messe gli occhi su Alex Amorim: sul giovanissimo talento c’è anche il Manchester City

Il radar di Igli Tare e degli scout rossoneri si sposta in Portogallo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Record, il Milan era presente in tribuna durante la sfida tra Estoril e Alverca per monitorare da vicino il talento emergente Alex Amorim. Ma il Diavolo non è solo: anche gli emissari del City Group hanno messo gli occhi sul giovane centrocampista, segnale di una concorrenza internazionale di altissimo livello.

Calciomercato Milan, Amorim: gol d’autore sotto gli occhi degli scout

Alex Amorim non ha deluso le aspettative dei numerosi osservatori presenti. Nonostante la sconfitta della sua squadra, il centrocampista è stato il protagonista assoluto del match:

La perla balistica: Amorim ha siglato il gol della bandiera per l’Alverca con una conclusione folgorante dalla lunga distanza. Un gran tiro da fuori area che ha messo in mostra non solo la sua tecnica individuale, ma anche una personalità fuori dal comune per la sua età.

Identikit rossonero: Il profilo si sposa con la filosofia di via Aldo Rossi: giovani di prospettiva, costi ancora accessibili e grandi margini di miglioramento. Con Modrić a fare da chioccia e Rabiot come pilastro, l'inserimento di un giovane dinamico come Amorim potrebbe rappresentare il futuro del centrocampo di Massimiliano Allegri.

La sfida al City Group

La presenza del City Group (la galassia che fa capo al Manchester City) rende la trattativa complessa. Igli Tare dovrà muoversi d’anticipo per evitare aste al rialzo. Il Milan sta cercando di giocare d’anticipo per assicurarsi le prestazioni del portoghese già in vista della prossima stagione, magari lasciandolo maturare ancora qualche mese in patria prima del grande salto a Milanello.