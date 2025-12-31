Calciomercato Milan, Tare punta un suo pupillo per la fascia di Allegri. Ultime. Segui tutte le ultimissime

Il calciomercato invernale è da sempre considerato la sessione delle grandi opportunità strategiche, un momento in cui la lungimiranza della dirigenza può fare la differenza per il presente e per il futuro. In casa Milan, questa filosofia è diventata il mantra della nuova gestione tecnica. I rossoneri, infatti, non si muovono solo per l’immediato, ma stanno già gettando le basi per la prossima stagione, monitorando con estrema attenzione il mercato dei cosiddetti “parametri zero”.

La strategia di Igli Tare sui colpi a scadenza

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, starebbe sondando il terreno per diversi profili il cui contratto scadrà nel 2026. Tare, dirigente albanese esperto e grande conoscitore del calcio internazionale, è noto per la sua capacità di scovare occasioni a prezzi vantaggiosi e sembra aver individuato un obiettivo prioritario per rinforzare le corsie esterne del Diavolo.

L’attenzione del DS si è posata con decisione su Adam Marusic, duttile difensore montenegrino capace di agire su entrambe le fasce con grande intensità. Il calciatore è attualmente legato alla Lazio, ma il suo futuro appare incerto. Se il rinnovo con i biancocelesti non dovesse concretizzarsi entro la fine della sessione invernale, il club meneghino sarebbe pronto a sferrare l’attacco decisivo.

L’innesto ideale per lo scacchiere di Massimiliano Allegri

L’eventuale arrivo di Marusic rappresenterebbe un tassello fondamentale per la visione tattica di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan celebre per il suo pragmatismo e per la meticolosa organizzazione della fase difensiva. Il tecnico livornese vede nel montenegrino il profilo ideale per alternarsi con Alexis Saelemaekers, l’esterno belga instancabile corridore e prezioso equilibratore tattico.

Avere un “vice” di tale esperienza permetterebbe ai rossoneri di mantenere alto il livello qualitativo anche durante le rotazioni forzate. Massimiliano Allegri ha chiesto alla società profili pronti e capaci di adattarsi subito al campionato italiano, e la conoscenza della Serie A di Marusic risponde perfettamente a questo identikit.

Obiettivo futuro per il Diavolo

La trattativa, come sottolineato dalla fonte di Torino, è in una fase di monitoraggio, ma la presenza di Igli Tare in dirigenza potrebbe accelerare i tempi, visti i trascorsi e la profonda conoscenza dell’ambiente capitolino da parte del dirigente rossonero. Il Milan vuole chiudere gli accordi per i parametri zero già tra gennaio e febbraio, assicurandosi così un vantaggio competitivo sulle rivali.