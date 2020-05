Calciomercato Milan, su Sandro Tonali non ci sono solo squadre di club: è battaglia anche per la sua procura con Francesco Totti che lo punta

Intervenuto in diretta Instagram con Bobo Vieri, Francesco Totti ha parlato del suo nuovo ruolo di procuratore sportivo intrapreso dopo aver lasciato la dirigenza della Roma. L’ex capitano giallorosso sembra aver puntato un giovane talento finito anche sotto la lente del Milan:

«Tonali nel suo ruolo è il più forte di tutti. Cercherò in tutti i modi di prenderlo con me, se è sveglio accetta subito. Se dorme in piedi invece… Penso che a fine anno andrà via dal Brescia, anche se dipende molto dall’eventuale ripresa del campionato e da quando si svolgerà il calciomercato».