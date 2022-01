Calciomercato Milan, su Bremer c’è anche il Tottenham: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan, si inserisce anche il Tottenham nella lunga lista di pretendenti per il difensore del Torino Bremer

Gleison Bremer ha attirato l’attenzione di diverse squadre, Milan ed Inter in primis. Le due milanesi sono pronte a darsi battaglie per il difensore del Torino in vista del prossimo mercato estivo.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il brasiliano rientra negli obiettivi anche del Tottenham di Paratici e Conte. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023.