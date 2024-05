Calciomercato Milan: lo Stoccarda mette nel mirino due difensori rossoneri, i NOMI

Il Milan ha incontrato oggi lo Staccarda. Il club tedesco sarebbe interessato a due difensori del calciomercato rossonero

Sono ore frenetiche per il calciomercato Milan: non solo la scelta dell’allenatore che sembra esser ricaduta su Fonseca ma anche possibili arrivi e partenze. In tal senso oggi c’è stato un incontro con lo Staccarda.

Si è parlato di Guirassy, nel mirino dei rossoneri per l’attacco, ma non solo. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, il club tedesco avrebbe chiesto informazioni anche per Kalulu e Simic.