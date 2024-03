Calciomercato Milan, via libera di Furlani: stanziato il budget per il centravanti. Pronto il maxi investimento. Ultime

Calciomercato Milan, via libera di Furlani e della proprietà rossonera: stanziato un budget da 50 milioni di euro per il prossimo centravanti

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan ha stanziato il budget per il colpo in attacco per la prossima estate. I rossoneri infatti si troveranno nella condizione di dover sostituire Olivier Giroud, in scadenza di contratto al termine della stagione.

La dirigenza, con Cardinale e Furlani in primis, ha stanziato il budget per l’acquisto del nuovo centravanti: 50 milioni di euro. Sul taccuino del club rossonero, oltre ai noti Sesko e Zirkzee, restano anche Gyokeres, Santiago Gimenez e, come alternative, David e Guirassy.