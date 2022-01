Calciomercato Milan, spunta l’alternativa giovane: 3 nomi in lista

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In casa Milan prosegue la ricerca di un difensore: nella lista di Maldini e Massara spuntano i nomi di tre giovani profili

Calano le quotazioni di Botman, obiettivo primario che il Lille non lascerà partire, mentre la dirigenza continua a guardarsi intorno, per scovare nuove occasioni. Intanto, nella lista di Maldini e Massara spuntano i nomi di tre giovani profili.

Secondo quanto riporta Tuttosport, il Milan sarebbe sulle tracce di Maxime Esteve, classe 2002 del Montpellier; Mattia Viti, classe 2002 dell’Empoli e Jorge Cuenca, classe ’99 di proprietà del Villarreal ma in prestito al Getafe.