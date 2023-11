Per far fronte all’emergenza in difesa il calciomercato Milan potrebbe vivere un clamoroso colpo di scena: i dettagli

Ritorna in rossonero? Per far fronte all’emergenza in difesa il calciomercato Milan potrebbe vivere un clamoroso colpo di scena:

secondo quanto riportato dai media spagnoli Gabbia potrebbe tornare a vestire i colori rossoneri a gennaio.