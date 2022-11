Calciomercato Milan: quasi fatta per Sportiello a zero. I rossoneri hanno trovato il nuovo vice Maignan

Secondo calciomercato.com il Milan sarebbe pronto a chiudere in pochi giorni la trattativa per Marco Sportiello, portiere dell’Atalanta.

In questa settimana è previsto un incontro tra l’agente Riso e Maldini per definire i dettagli del contratto triennae del portiere in scadenza a giugno. Sportiello prenderà il posto di Tatarusanu come vice Maignan.