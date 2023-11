Calciomercato Milan, c’è la mossa a sorpresa per Lorenzo Colombo: cosa può succedere la prossima sessione estiva

Lorenzo Colombo si sta prendendo la scena a Monza e il Milan osserva a distanza la crescita del proprio giocatore valutando allo stesso tempo anche il suo futuro.

Come riportato da Calciomercato.com, i rossoneri adesso non escludono che in estate il classe 2002 possa rientrare dal prestito per rimanere in rosa, anche se molto dipenderà dai piani di mercato della società.