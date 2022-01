Calciomercato Milan, slitta l’incontro con gli agenti di Lazetic: la situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Slitta l’incontro, ma non è una frenata: l’accordo tra Milan e gli agenti di Lazetic ci sarà, ma si dovrà aspettare ancora un po’

Slitta l’incontro, ma non è una frenata: l’accordo tra Milan e gli agenti di Lazetic ci sarà, ma si dovrà aspettare ancora un po’.

Gli agenti del giovane attaccante – in arrivo da Berlino -, incontreranno la dirigenza rossonera nella giornata di domani, e non oggi come previsto. Il calciatore, invece, è atteso a Milano tra domani sera e mercoledì.