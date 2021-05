Calciomercato Milan, si punta su due giocatori per alzare il livello tecnico

Il Milan inizia a pensare al mercato estivo e mette nel mirino due giocatori di livello. I due nomi per Pioli

Il Milan inizia a pensare al mercato estivo e mette nel mirino due giocatori di livello. Per l’attacco c’è Giroud, elemento che potrebbe rafforzare l’attacco rossonero arrivando a costo zero.

Diverso il discorso per De Paul, obiettivo numero uno per la trequarti (a prescindere dal rinnovo di Calhanoglu). Il talento argentino è il giocatore perfetto nello scacchiere di Pioli, soprattutto per la duttilità su tutto l’arco dell’attacco.