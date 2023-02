Calciomercato Milan, si cerca un vice Bennacer: c’è un nome in pole

Calciomercato Milan, i rossoneri cercano un vice Bennacer: il primo nome sula lista di Maldini e Massara è Lepenant del Lione

In vista del prossimo calciomercato estivo, il Milan è alla ricerca di un vice Bennacer, un calciatore con caratteristiche simili a quelle dell’algerino. Come riportato da calciomercato.com, il nome in pole sul taccuino della dirigenza rossonera è quello di Lepenant.

Centrocampista classe 2022 passato la scorsa estate dal Caen al Lione per 4.2 milioni di euro più 25 di bonus (con il club normanno che si è tenuto il 10% sulla futura rivendita), il profilo intriga molto il Diavolo: nelle prossime settimane potrebbero esserci i primi contatti.