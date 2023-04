Calciomercato Milan: sfuma un obiettivo, futuro al Barcellona?

Tra i nomi accostati al MIlan in vista del calciomercato estivo c’è quello di Vitor Roque. Prezzo e concorrenza del Barcellona però..

secondo As infatti il prezzo fissato dall’Athletico Paranaense, è di circa 50 milioni di euro. Inoltre il club blaugrana ha pensato a un’operazione in prestito con obbligo di riscatto per assicurarsi il giocatore. Una formula non gradita all’Athletico Paranaense, che vorrebbe anche almeno il 15% sulla futura rivendita.