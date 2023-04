Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo a centrocampo? Le ultime. Il trequartista sembra che possa andare in direzione Spagna

Un obiettivo di mercato del Milan sembra sfumare. Si tratta di Daichi Kamada, trequartista giapponese dell’Eintracht Francoforte.

Secondo Sky Sports, l’Atletico Madrid sembra in pole per il giocatore giapponese: la squadra del Cholo Simeone ha scelto lui come rimpiazzo per Joao Felix, quasi sicuramente uscente.