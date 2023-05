Calciomercato Milan: in 7 partiranno! Altri 6 in bilico: TUTTI i nomi della possibile rivoluzione estiva dei rossoneri

Si prospetta un vera e propria rivoluzione estiva per quanto riguarda il calciomercato Milan. Come riferito da TMW, partiranno Tatarusanu e Mirante, mentre sulle fasce in difesa saluteranno Serginio Dest e Fode Ballo-Touré.

A centrocampo dirà addio Tiemoué Bakayoko, così come Yacine Adli mentre restano in bilico la conferma di Aster Vranck e quella di Brahim Diaz dal Real Madrid. Il club dovrà valutare anche il futuro di Charles de Ketelaere, mentre in attacco si chiuderà l’avventura in rossonero di Ante Rebic e probabilmente anche di Junior Messias. Occhio infine a Zlatan Ibrahimovic e Divock Origi.