Calciomercato Milan: non tramonta l’idea di un colpo a zero dalla Juve

Il Milan è sempre attento in vista del calciomercato estivo. Tra le ipotesi c’è anche un colpo a zero dalla Juventus.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com non ha abbandonato la pista che porta a Federico Bernardeschi. L’esterno non ha trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto in scadenza con la Juventus né con il vecchio procuratore, Mino Raiola, né tantomeno con il nuovo, Federico Pastorello. Per questo, nonostante non sia il principale obiettivo dei rossoneri, l’ex-Fiorentina resta un nome caldo