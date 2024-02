Calciomercato Milan, per la difesa scelto Kelly: rossoneri stregati da quella caratteristica! Cosa serve per chiudere

Calciomercato Milan, per la difesa scelto Lloyd Kelly: è lui il prescelto di Moncada e Furlani. Piace per questo motivo

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan ha scelto Lloyd Kelly come rinforzo difensivo per la prossima estate.

Il centrale classe ’98 del Bournemouth è in scadenza di contratto a giugno e in rosa potrebbe prendere il posto di Simon Kjaer, destinato con ogni probabilità all’addio in estate. Moncada lo ha visionato spesso, personalmente o tramite osservatori, e lo ha messo in cima alla lista perchè è mancino, una caratteristiche ricercata dal Diavolo per la composizione della difesa della prossima annata. Si sta cercando la quadra sulle cifre ma il colpo, per quello che per tutti a Casa Milan può essere il nuovo Tomori, è dietro l’angolo.