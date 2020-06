Calciomercato Milan, Sarr: il possibile secondo colpo a zero dei rossoneri

Calciomercato Milan: Malang Sarr è un obiettivo dei rossoneri che, dopo Kalulu, potrebbe mettere a segno un secondo colpo a parametro zero

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, il Milan punta anche Malang Sarr come possibile colpo a zero sul calciomercato.

Dopo Kalulu, i rossoneri guardano ancora alla Ligue 1 e all’occasione venutasi a creare per il difensore classe ’99 del Nizza. Centrale difensivo alto 185 centimetri, Sarr ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno; il Milan, che sonda intanto il mercato per la cessione di Musacchio, è alla ricerca di un altro difensore da affiancare ad Alessio Romagnoli nella prossima stagione.