Kalulu al Milan: mercoledì l’ufficialità, ecco le cifre del suo contratto

Kalulu mercoledì firmerà il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni: ecco le cifre dell’affare

Pierre Kalulu, neo-acquisto del Milan prelevato a parametro zero dal Lione, sarebbe dovuto arrivare oggi a Milano ma per problemi logistici è rimasto in Francia ancora per qualche giorno.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milan News 24, il difensore classe 2000 effettuerà le visite mediche nella giornata di mercoledì per poi sottoscrivere il contratto che lo legherà al Milan per i prossimo 5 anni con uno stipendio di 600.000 euro a stagione.