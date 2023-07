Calciomercato Milan: Saelemaekers in uscita? Arrivano novità

Il Milan si sta muovendo sul mercato non solo in entrata ma anche in uscita. In tal senso potrebbe salutare Saelemaekers

Il futuro di Saelemaekers potrebbe essere lontano dal Milan. Il belga è sempre più chiuso dagli ultimi arrivi sul mercato come Chukwueze che hanno rinforzato il reparto d’attacco rossonero.

Come riportato da Daniele Longo in tal senso la prossima settimana può essere importante: alcuni intermediari stanno lavorando per portare una proposta al Milan. Dovrebbe essere imminiente.