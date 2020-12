Calciomercato Milan, Rudiger interessa anche al Barcellona

Rudiger è seguito dal Milan già da tempo. La notizia di oggi è che anche il Barcellona segue il calciatore per sostituire l’infortunato Piquè

Antonio Rudiger può lasciare il Chelsea a gennaio. Questa non è una notizia, come non lo è l’interesse del Milan. Come riportato oggi dal Daily Mail, anche il Barcellona sta pensando al difensore centrale tedesco in seguito all’infortunio che ha colpito Gerard Piquè. Per il Milan, la concorrenza è in aumento dato che sulle tracce di Rudiger c’è anche il suo vecchio club, la Roma.

La sensazione, per non dire certezza, è che a gennaio il Milan prenderà un difensore, bisogna capire di chi si tratta.