Calciomercato Milan: rossoneri pronti a chiudere due obiettivi

Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato estivo. In tal senso i rossoneri sono pronti a chiudere due obiettivi:

come riportato da Matteo Moretto su Twitter, il Milan ha in programma di finalizzare gli acquisti di Daichi Kamada e Ruben Loftus-Cheek. Per il giapponese è prevista solo la finale di Coppa di Germania, ma tutto è concordato. Per l’inglese è ancora necessario raggiungere un accordo totale con il Chelsea ma tutto è a posto. Il giocatore ha già detto di sì.