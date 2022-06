Tra i giocatori in uscita dal Milan c’è Romagnoli. Su difensore che piace alla Lazio si inserisce anche la Fiorentina

Nei giorni scorsi, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha alzato l’offerta per l’ingaggio di Alessio Romagnoli avvicinandosi sensibilmente alla chiusura dell’affare. Sul difensore, in scadenza di contratto col Milan, si sarebbe inserita però anche la Fiorentina.

I viola non vogliono farsi trovare impreparati in caso di addio di Igor e Romagnoli sarebbe il nome giusto per Italiano. Il club toscano non andrebbe oltre i 2,5 milioni di stipendio per il centrale, ma a fare la differenza potrebbe essere il contratto più lungo che propone Commisso rispetto alla Lazio.