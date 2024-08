Calciomercato Milan, la RIVELAZIONE: «I tifosi rossoneri NON si devono aspettare questa cosa dal nuovo acquisto». Le parole dall’Inghilterra

Il giornalista Nicholson ha raccontato in esclusiva a MilanNews24 il nuovo acquisto Emerson Royal analizzando l’ultima esperienza col Tottenham.

PAROLE – «Emerson Royal è sicuramente un giocatore divertente da guardare. Idealmente è un terzino difensivo che è piuttosto limitato nella sua capacità di creare occasioni partendo dall’out di destra. La sua migliore caratteristica è il suo posizionamento difensivo e per questo i tifosi del Milan non dovrebbero aspettarsi che contribuisca molto in attacco».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A NICHOLSON PER SCOPRIRE EMERSON ROYAL