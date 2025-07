Calciomercato Milan, la Cremonese tenta il doppio colpo in entrata: possono partire entrambi i rossoneri. Le ultimissime notizie

La Cremonese, neopromossa e ambiziosa, sta guardando con particolare attenzione in casa Milan per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Gli occhi dei grigiorossi sono puntati su due profili che militano nelle file rossonere: Marco Sportiello e Alessandro Terracciano.

Per quanto riguarda Marco Sportiello, portiere classe ’92, la Cremonese avrebbe già avanzato un’offerta concreta. L’estremo difensore, attualmente vice-Maignan nel Milan, potrebbe cercare maggiore spazio e un ruolo da titolare che la Cremonese sarebbe pronta a offrirgli. La sua esperienza in Serie A e le sue qualità tra i pali lo renderebbero un rinforzo prezioso per la porta grigiorossa, in un campionato dove la solidità difensiva sarà fondamentale per la salvezza.

Ma Sportiello non è l’unico nome che stuzzica l’interesse della Cremonese. Piace, e non poco, anche Alessandro Terracciano, il giovane e promettente difensore che Massimiliano Allegri ha a disposizione nel suo “nuovo” Milan. Terracciano, che può ricoprire diversi ruoli in difesa, rappresenterebbe un innesto di prospettiva e versatilità per la retroguardia lombarda. La sua crescita sotto la guida di un tecnico esperto come Allegri, nonostante il poco spazio finora, lo rende un giocatore interessante per club che puntano a valorizzare i giovani talenti.