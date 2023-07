Mercato Milan, arriva la rivelazione a sorpresa su Romelu Lukaku

Mercato Milan, dall’Inghilterra arriva una rivelazione a sorpresa sul futuro di Romelu Lukaku: le ultimissime sul belga

Ben Jacobs, giornalista inglese, ha parlato ai microfoni di TVPLAY_CMIT del futuro di Romelu Lukaku, obiettivo della Juve e del calciomercato Milan.

PAROLE – «Ci sono due punti fermi: il primo è che Romelu Lukaku vuole l’Inter ma il secondo punto è che l’Inter non ha la forza per acquistarlo dal Chelsea. Manca l’accordo con il club londinese e non c’è ora come ora una strada percorribile. Non c’è possibilità di nuovo prestito, il Cherlsea non lo prende in considerazione, lo vogliono vendere per fare cassa e sono condizioni che non cambieranno. Il Chelsea vuole 45 milioni di euro. L’Inter è ancora in controllo della trattativa ma più passa il tempo più la situazione può cambiare. L’Inter anche cedendo Onana non avrebbe i 45 milioni da versare al Chelsea. I Blues non possono incassare una cifra inferiore ai 45 milioni per questioni di equilibrio di bilancio. La priorità di Lukaku è l’Inter. Per quanto riguarda la Juventus potrebbe esserci uno scambio con Vlahovic e a quel punto bisogna vedere come si orienterà là volontà del giocatore. Lukaku vuole vincere con l’Inter e non vuole andare alla Juve. Se non dovesse andare ai nerazzurri potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi dell’Arabia Saudita. L’offerta dell’Inter è finora molto inferiore alle richieste del Chelsea».