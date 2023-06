Brahim Diaz Milan: UFFICIALE il ritorno al Real Madrid

Il Real Madrid, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto il ritorno di Brahim Diaz dopo le tre stagioni in prestito al Milan

Con un comunicato ufficiale, il Real Madrid ha reso noto il ritorno di Brahim Diaz. Lo spagnolo è stato in prestito al Milan negli ultimi tre anni:

Real Madrid C. F. annuncia che martedì 13 giugno, alle 12:00 nel Real Madrid City, si svolgerà la cerimonia di presentazione di Brahim Díaz, che torna come giocatore del nostro club fino al 30 giugno 2027, dopo il suo prestito per tre stagioni all’AC Milan.

In questa fase è diventato un giocatore fondamentale della storica squadra italiana. Sotto la guida di Brahim, l’AC Mílan è tornato campione di Serie A nel 2022 e ha raggiunto le semifinali di Champions League in questa stagione.

Brahim Díaz è un giocatore del Real Madrid da gennaio 2019 e ha già vinto con il nostro club 1 Liga e 1 Supercoppa spagnola, prima di essere prestato all’AC Milan nel settembre 2020.

Dopo la presentazione, Brahim Díaz comparirà davanti ai media.