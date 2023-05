Mercato Milan, concorrenza dalla Serie A: il ritorno si complica

Mercato Milan, si complica la strada che porta al ritorno di Franck Kessie: sull’ivoriano anche la Juventus

Come riferito dal quotidiano catalano Sport, Franck Kessié resta in uscita dal Barcellona. L’ivoriano potrebbe rappresentare un gradito ritorno nel calciomercato Milan ma la concorrenza non manca.

Oltre a squadre di Premier, sull’ivoriano ci sono anche Inter e Juventus. Il Barcellona non accetta prestiti ma solo trasferimenti a titolo definitivo tramite cash o scambio di giocatori.