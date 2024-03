Calciomercato Milan, rispunta un vecchio pallino per l’attacco: «Non ti abbiamo mai dimenticato». Furlani può sfruttare quella condizione

Calciomercato Milan, per l’attacco della prossima stagione rispunta Jonathan David: Furlani può sfruttare questo aspetto

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan potrebbe tornare a bussare alle porte del Lille per un vecchio pallino: Jonathan David. L’attaccante canadese, che senza successo era stato cercato dai rossoneri anche verso la fine dello scorso mercato estivo, è ritornato prepotentemente in auge.

A favorire l’eventuale trasferimento, oltre agli ottimi rapporti di Furlani col Lille, è la vicina scadenza contrattuale della punta: David ha un contratto con il club francese in scadenza a giugno del 2025 e non ha nessuna intenzione di estenderlo. La valutazione è intorno ai 30 milioni di euro.