Rinnovo Theo Hernandez, il Milan ha le idee chiare. Ultimissime

Rinnovo Theo Hernandez, il Milan ha le idee chiare sul francese: in primavera primi dialoghi per l’estensione del contratto

Theo Hernandez resta uno dei nomi più richiesti del calciomercato Milan ma la società rossonera non ha nessuna intenzione di privarsene.

Come riferito da calciomercato.com infatti, dopo i due no al PSG dell’estate 2021 e della scorsa, il club rossonero è pronto a blindare l’ex Real Madrid attualmente in scadenza nel 2026. In primavera partiranno i primi dialoghi per estendere il rapporto almeno fino al 2028.