Rinnovo Krunic, il bosniaco gela il Milan: cosa succede. Futuro in bilico

Rinnovo Krunic, il centrocampista bosniaco gela il Milan: richiesta altissima per l’ingaggio. Possibile partenza in estate

Il rinnovo di Rade Krunic è una questione molto delicata del calciomercato Milan. Come riferito da Tuttosport infatti, la richiesta d’ingaggio del bosniaco, in scadenza nel 2025, ha gelato il club rossonero.

Se non si troverà una quadra (Krunic chiede 3 milioni più bonus mentre il Diavolo ha messo sul piatto 2.5 più bonus) la separazione in estate sarebbe inevitabile vista la scadenza prossima dell’accordo in essere.