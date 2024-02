Rinnovo Jovic, ecco quando può arrivare il prolungamento col Milan: tutti i dettagli

Rinnovo Jovic, il Milan ha deciso di estendere il contratto dell’attaccante in scadenza a giugno: ecco quando può arrivare il prolungamento

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan ha deciso di rinnovare il contratto di Luka Jovic in scadenza di contratto al termine della stagione.

Furlani attiverà l’opzione presente nel contratto dell’ex Fiorentina per estendere l’accordo fino al 30 giugno del 2025. La sensazione è che il tutto verrà formalizzato in primavera: al momento la concentrazione è tutta sul percorso in campionato e in Europa League.