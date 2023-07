Reijnders Milan: tutti i numeri del calciatore chiesto da Pioli per completare il centrocampo rossonero. I dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Stefano Pioli ha indicato il nome di Reijnders come prioritario per completare il centrocampo del Milan.

Nella 54 partite disputate, il centrocampista ha realizzato 7 reti e fornito 12 assist, ma sono altri i numeri che balzano all’occhio: ovvero, in Conference League, l’olandese primeggia per grandi occasioni da rete create (12), passaggi chiave per partita (1,8) e palloni recuperati (1,6).