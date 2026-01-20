Calciomercato Milan, retroscena Gabriel Jesus: vicinissimo ai rossoneri, il legame con Nkunku e i motivi della frenata

Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Gabriel Jesus: l’attaccante dell’Arsenal è stato vicino ai rossoneri. La ricostruzione

Il mercato invernale del Milan è stato a un passo da un colpo galattico, un nome capace di far sognare San Siro e alzare l’asticella della qualità internazionale. Parliamo di Gabriel Jesus, l’attaccante brasiliano dell’Arsenal che, tra infortuni e voglia di riscatto, è finito prepotentemente nel mirino di Igli Tare e Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan ha accarezzato seriamente l’idea di portare il classe ’97 in rossonero all’inizio di gennaio, ma un incastro internazionale ha spento l’entusiasmo sul nascere.

Calciomercato Milan, la situazione: il “no” che ha bloccato il domino

Il possibile arrivo di Gabriel Jesus era legato a doppio filo al futuro di un altro attaccante rossonero:

Il fattore Nkunku: Il Milan aveva aperto alla cessione di Christopher Nkunku , finito nel mirino del Fenerbahçe . Tuttavia, il rifiuto categorico del francese alla destinazione turca ha congelato le manovre in entrata. Senza l’uscita dell’ex Chelsea (acquistato in estate per 37 milioni), il club non ha avuto lo spazio salariale e numerico per affondare il colpo con l’Arsenal.

Il Milan aveva aperto alla cessione di , finito nel mirino del . Tuttavia, il rifiuto categorico del francese alla destinazione turca ha congelato le manovre in entrata. Senza l’uscita dell’ex Chelsea (acquistato in estate per 37 milioni), il club non ha avuto lo spazio salariale e numerico per affondare il colpo con l’Arsenal. I costi dell’operazione: Gabriel Jesus percepisce un ingaggio monstre da 9 milioni di euro netti all’anno e il suo contratto con i Gunners scade nel giugno 2027 . Un’operazione da oltre 50 milioni (cifra pagata dall’Arsenal nel 2022) che il Milan avrebbe potuto tentare solo con una formula creativa o una cessione eccellente.

Gabriel Jesus percepisce un ingaggio monstre da all’anno e il suo contratto con i Gunners scade nel . Un’operazione da oltre 50 milioni (cifra pagata dall’Arsenal nel 2022) che il Milan avrebbe potuto tentare solo con una formula creativa o una cessione eccellente. Il calvario fisico: La stagione del brasiliano è stata segnata da un gravissimo infortunio al legamento crociato (gennaio 2025) che lo ha tenuto fuori per quasi un anno. Rientrato solo a fine novembre, ha faticato a ritrovare il feeling con il gol (solo 1 finora), ma Allegri lo considerava il profilo ideale per tecnica e spirito di sacrificio.

Il desiderio di Gabriel

Nonostante i rumors e l’interesse rossonero, il giocatore ha espresso chiaramente la sua volontà: “Il mio desiderio è restare qui e rinnovare”, ha dichiarato recentemente. Tuttavia, con un Mondiale all’orizzonte (2026) e la necessità di giocare con continuità sotto gli occhi di Ancelotti, il suo futuro a Londra resta monitorato dai grandi club europei.