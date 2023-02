Calciomercato Milan, Rebic verso l’addio: futuro in Bundesliga? Il croato è tra i giocatori che potrebbero lasciare la maglia rossonera

Il Milan valuta il mercato in uscita, per recuperare un tesoretto utile per il prossimo mercato: tra i nomi c’è anche Ante Rebic.

Secondo La Gazzetta dello Sport, a determinate condizioni di mercato, il giocatore croato potrebbe trovare spazio in Bundesliga.