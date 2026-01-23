Calciomercato Milan, l’occasione low cost in difesa? Può arrivare con questa formula, ok di Allegri

Calciomercato
Calciomercato Milan, spunta Luca Ranieri della Fiorentina come obiettivo low cost per il reparto difensivo: può arrivare in prestito secco
Il calciomercato del Milan si sposta improvvisamente sull’asse Milano-Firenze. Mentre Massimiliano Allegri continua a ribadire la necessità di un rinforzo “pronto subito” per completare il pacchetto arretrato, la dirigenza rossonera ha individuato un nuovo profilo che risponde perfettamente all’identikit: Luca Ranieri.
Dopo i “no” ricevuti per profili più esperti o inaccessibili, l’occasione potrebbe arrivare dalla crisi interna in casa Fiorentina.
Calciomercato Milan, caccia al difensore
Il percorso del Milan in questa sessione invernale è stato tortuoso, segnato dai veti della proprietà e dai muri delle rivali:
- Il veto su Thiago Silva: Allegri sognava il ritorno del brasiliano, ma la linea verde di RedBird ha bocciato l’operazione per ragioni anagrafiche (poi finito al Porto).
- Il muro della Juve per Gatti: Un obiettivo concreto, ma i bianconeri hanno rifiutato la formula del prestito, l’unica percorribile dal Milan dopo gli investimenti estivi.
- Il naufragio Coppola: L’ex Verona sembrava l’opzione “low cost” ideale, ma l’operazione con il Brighton si è arenata e il giocatore è ora a un passo dal Paris FC.
L’idea Luca Ranieri: rottura totale a Firenze
Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il nome di Luca Ranieri è balzato in cima alla lista di Igli Tare:
- Ai ferri corti con Vanoli: Il difensore classe ’99 sta vivendo un incubo sportivo. Ha perso la fascia di capitano e il posto da titolare fisso. Un clima teso che lo rende il partente numero uno in questi ultimi giorni di mercato.
- La formula magica: Ranieri ha un contratto fino al 2028, ma la Fiorentina potrebbe aprire al prestito secco fino a giugno. Una soluzione che permetterebbe al Milan di accontentare Allegri senza intaccare il budget per il 2026.
- Conoscenza Serie A: A 26 anni, Ranieri garantisce quella duttilità e conoscenza del calcio italiano che Allegri pretende per evitare tempi di inserimento (già visti con Pavlovic). Può agire sia in una difesa a tre che a quattro.
