Calciomercato Milan, riflessioni su Miranda: quella richiesta non convince i rossoneri

Calciomercato Milan, piccolo rallentamento nella trattativa con il Betis Siviglia per Miranda: un aspetto non convince i rossoneri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è stato un piccolo rallentamento da parte del calciomercato Milan nella trattativa che dovrebbe portare Juan Miranda a Milanello.

Il terzino classe 2000 è stato sostanzialmente bloccato a parametro zero per giugno ma la richiesta d’ingaggio, 2 milioni di euro netti, ha fatto storcere il naso a Furlani che ritiene la cifra eccessiva per un ragazzo che dovrà occupare il ruolo di vice Theo Hernandez. Inoltre, per anticiparne l’arrivo a gennaio, il Milan dovrebbe anche sborsare circa 3 milioni al Betis Siviglia. Dicembre sarà il mese giusto per prendere la decisione definitiva.