Rafa Mir-Milan: spunta il retroscena. Cosa è successo ieri

Calciomercato Milan, Rafa Mir è stato ad un passo dal club rossonero: il retroscena sul mancato accordo col Siviglia

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, prima di chiudere per Jovic il calciomercato Milan aveva di fatto preso Rafa Mir dal Siviglia in prestito oneroso (4 milioni) con diritto di riscatto fissato a 11.

L’affare è saltato perchè il Siviglia non è riuscito a prendere il sostituto che era stato individuato in Borja Mayoral.