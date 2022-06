Calciomercato Milan: già definiti 4 nuovi arrivi

Maldini e Massara sono a lavoro per consegnare a Pioli riforzi sul mercato. Tra questi già sono stati definiti 4 nuovi arrivi

Come riportato da Calciomercato.com Oltre a Yacine Adli dal Bordeaux, ufficializzato il 31 agosto 2021, è certo di tornare dal Torino Tommaso Pobega, sono in pugno Divock Origi, in uscita dal Liverpool, (settimana prossima potrebbe essere quella buona per le visite mediche), e Renato Sanches del Lille, per il quale sono previste novità nei prossimi giorni.