Calciomercato Milan: il PSG torna in pressing su Kalulu. I parigini ci provano col difensore fresco di rinnovo

Secondo Tuttosport, nonostante il recentissimo rinnovo sino al 2027, Pierre Kalulu sarebbe di nuovo finito nel mirino del Psg.

I parigini avrebbero momentaneamente abbandonato le mire su Skriniar per concentrarsi sul difensore del Milan. Al momento il club rossonero non ha intenzione neanche di aprire le discussioni così come il calciatore che non ascolta le sirene di casa.