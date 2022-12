Calciomercato Milan: prosegue la trattativa per Sportiello

Il Milan prosegue la trattativa di calciomercato per portare in rossonero Marco Sportiello a giugno. Le ultime

Marco Sportiello, portiere dell’Atalanta, resta nel mirino del Milan per il prossimo giugno. I rossoneri sono a caccia di un secondo portiere per la prossima stagione visti i contratti in scadenza di Tatarusanu e Mirante.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa tra le parti va avanti con Maldini e Massara decisi a chiudere l’affare.