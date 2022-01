ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan è alla ricerca del fatidico difensore centrale. In pole vi sarebbe sempre Bailly del Manchester Utd, le ultime

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Diavolo vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni.